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آلة حاسبة يمكن بواسطتها تقدير فرص نجاح نتائج زرع الكلى
الكلى

آلة حاسبة يمكن بواسطتها تقدير فرص نجاح نتائج زرع الكلى

2017-06-10 13:18:27

نجح فريق من العلماء فى جامعة “ميتشيجان” الأمريكية فى تطوير آلة حاسبة يمكن بواسطتها تقدير أداء وكفاءة الكلى بعد الزرع بين المرضى.

وتقول الدراسة - التى أجريت فى هذا الصدد - إن الآلة الحاسبة المطورة نجحت فى تقدير فرص واحتمالات رفض جسم المتلقى للكلى المنزرعة، فضلا عن مدى كفاءة وظائف الكلى المنزرعة فى غضون مابين 5 إلى 10 سنوات من عملية الزرع.

وأشار الباحثون فى جامعة “ميتشيجان” الأمريكية، إلى أن الآلة الحاسبة توفر معلومات مفيدة للمرضى المرشحين للخضوع لجراحة زرع كلى بشكل عام، وسيكون مفيدا، بصفة خاصة، بين المرضى الذين يفاضلون بين أكثر من متبرع محتمل.

وقال الباحث الرئيسى جون كالبليشش حسبما ذكرت مجلة “الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى” إن الآلة الحاسبة تسمح للمتلقى والمتبرع مقارنة فرص البقاء على قيد الحياة وفرص تقبل الجسم استقبال العضو المنزرع دون تطوير آليات دفاعية من الجهاز المناعى لرفض العضو المنزرع.

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