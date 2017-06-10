كوريا الشمالية على أعتاب اختبار صاروخ عابر للقارات2017-06-10 13:18:38
نوهت كوريا الشمالية اليوم السبت بأن سلسلة التجارب لأسلحة استراتيجية أجرتها مؤخرا تمثل دليلا على أن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات “ليس بعيدا”.
وجاء ذلك في صحيفة “رودونج شينمون” الكورية الشمالية الرئيسية، التي قالت: “اختبار صاروخ من هذا النوع، لا شك في نجاحه، ومن شأنه إظهار فشل السياسة العدائية للولايات المتحدة حيال بلدنا” وفقًا لـ«روسيا اليوم».
واعتبرت الصحيفة أن أمريكا لن تتجرأ على شن حرب ضد بلد يمتلك سلاحا نوويا وصواريخ عابرة للقارات، مذكرة بأن “نيويورك تبعد نحو 10 آلاف كيلو متر فقط وأن أمريكا بكاملها تقع ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية.”
وكانت بيونج يانج في الشهر الماضي قد أطلقت صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ أرض-جو موجهة من طراز كي أن-06 وصاروخا باليستيا من طراز سكود، كما أطلقت أول أمس الخميس عدة صواريخ كروز مضادة للسفن.
وكان ممثل للقوات الإستراتيجية في الجيش الكوري الشمالي في وقت سابق من الشهر الحالي قد شكك في قدرة الولايات المتحدة على اعتراض صواريخ بيونج يانج العابرة للقارات، مع أنه وصف الاختبار الذي أجرته واشنطن لنظام اعتراض صواريخ عابرة للقارات في المحيط الهادئ في 30 مايو الماضي، بأنه “استفزاز عسكري خطير”.
وجاء هذا الاختبار في اليوم الثاني بعد إطلاق بيونج يانج الناجح لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.
-
تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
-
"وول ستريت جورنال" تعلن عن محادثات أمريكية روسية سرية بشأن سوريا
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر “مطلعة” أنه عُقدت جلستان على أقل تقدير من المحادثات الأمريكية الروسية السرية في الأردن حتى الآن والتي تناولت على ...Sat, 10 Jun 2017 07:55:21 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
أوبرا القاهرة تقدم حفل موسيقى على مسرح سيد درويش.. الإثنين
تقيم فرقة أوبرا القاهرة بعد غد الاثنين حفل بأوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش حفل موسيقي ضمن برنامج الأوبرا الرمضانى، فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ...Sat, 10 Jun 2017 09:11:54 GMT
-
الأنشطة الثقافية والفنية تتواصل بقصور الثقافة خلال شهر رمضان
تتواصل أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، إذ تتوالى وتتزامن الأنشطة الثقافية والفنية فى مختلف المواقع الثقافية. ففى المكتبة ...Sat, 10 Jun 2017 09:09:05 GMT
-
ماذا قال مبارك عن «المؤامرة القطرية»؟!
لم تكن العلاقة بين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وطيلة عهد أمير قطر الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، جيدة، بل كانت متوترة وشابها الكثير من التراشقات بين البلدين ...Sat, 10 Jun 2017 09:07:05 GMT
-
اجتماع تنسيقي بين "سعفان" والوفد المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولي بجنيف
عقد محمد سعفان، وزيرالقوى العاملة، اجتماعا تنسيقيا، فور وصوله لجنيف، مع أعضاء الوفد المصرى المشارك فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا حتى 16 يونيو ...Sat, 10 Jun 2017 09:07:04 GMT
-
سوسن بدر: المسرح القومي بيتي الأول و"قمرالعشاق" دعوة للحب
للعام الثاني على التوالي، تواصل النجمة سوسن بدر تعاونها مع المسرح القومي من خلال مشاركتها في عرض “قمر العشاق”، من إنتاج البيت الفنى للمسرح الذى يعرض يوميا فى تمام ...Sat, 10 Jun 2017 08:53:44 GMT
-
الإثنين.. قمة "مصرية - ألمانية" ببرلين لتعزيز الشراكة بين البلدين
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء غدٍ الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد وزاري يضم السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة ...Sat, 10 Jun 2017 08:42:22 GMT