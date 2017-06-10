نوهت كوريا الشمالية اليوم السبت بأن سلسلة التجارب لأسلحة استراتيجية أجرتها مؤخرا تمثل دليلا على أن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات “ليس بعيدا”.

وجاء ذلك في صحيفة “رودونج شينمون” الكورية الشمالية الرئيسية، التي قالت: “اختبار صاروخ من هذا النوع، لا شك في نجاحه، ومن شأنه إظهار فشل السياسة العدائية للولايات المتحدة حيال بلدنا” وفقًا لـ«روسيا اليوم».

واعتبرت الصحيفة أن أمريكا لن تتجرأ على شن حرب ضد بلد يمتلك سلاحا نوويا وصواريخ عابرة للقارات، مذكرة بأن “نيويورك تبعد نحو 10 آلاف كيلو متر فقط وأن أمريكا بكاملها تقع ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية.”

وكانت بيونج يانج في الشهر الماضي قد أطلقت صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ أرض-جو موجهة من طراز كي أن-06 وصاروخا باليستيا من طراز سكود، كما أطلقت أول أمس الخميس عدة صواريخ كروز مضادة للسفن.

وكان ممثل للقوات الإستراتيجية في الجيش الكوري الشمالي في وقت سابق من الشهر الحالي قد شكك في قدرة الولايات المتحدة على اعتراض صواريخ بيونج يانج العابرة للقارات، مع أنه وصف الاختبار الذي أجرته واشنطن لنظام اعتراض صواريخ عابرة للقارات في المحيط الهادئ في 30 مايو الماضي، بأنه “استفزاز عسكري خطير”.

وجاء هذا الاختبار في اليوم الثاني بعد إطلاق بيونج يانج الناجح لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.