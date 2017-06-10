شدد السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة وجود تنسيق مصري أمريكي حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول الغربية يصور “الأزمة القطرية” بأنه خلاف خليجي وليس في إطار مكافحة الإرهاب – على حد قوله.

وقال العرابي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت: “من الواضح أن قطر لن تدخل في أي مفاوضات للعودة للنسيج الخليجي بدون تأسيس موقف تصاعدي قوي بدعم غربي”، موضحا أنه هناك تحركات دبلوماسية قطرية في أوروبا.

وتوقع أن تقوم بعض الدول الإقليمية بعمل محاولات للحصول على مكاسب تكتيكية مؤقتة من خلال “الأزمة القطرية”، مؤكدا أن تركيا وإيران يسعيان للحصول على مكاسب اقتصادية وتعزيز للتواجد.

وأعلن أن قطر لها علاقات مالية ونفوذ اقتصادي واسع على مستوى العالم وتحاول حشد مؤيدين لها على مستوى العالم، مؤكدا أن قطر تمتلك العديد من أسهم الشركات والعقارات في عدد من الدول.

وطالب من الدول المقاطعة لقطر بعمل مباحثات مع الدول دائمة العضوية لإصدار قرارات ملزمة وعمل تحركات دبلوماسية واسعة، واستخدام بعض الأوراق مثل محاولة سحب تنظيم قطر “مونديال 2022”.