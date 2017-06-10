باكايوكو لاعب موناكو اقترب من تشيلسي2017-06-10 13:26:48
أفادت تقارير فرنسية اليوم السبت عن اقتراب اللاعب توموي باكايوكو لاعب فريق موناكو للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونشرت صحيفة ليكيب على موقعها الرسمي بالانترنت أن اللاعب اقترب للتوقيع لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تشيلسي.
وأضافت أن الصفقة قد تتكلف حوالي 40 مليون يورو.
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