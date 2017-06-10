 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 01:42 مساءً
روابط سريعة
باكايوكو لاعب موناكو اقترب من تشيلسي
باكا

باكايوكو لاعب موناكو اقترب من تشيلسي

2017-06-10 13:26:48

أفادت تقارير فرنسية اليوم السبت عن اقتراب اللاعب توموي باكايوكو لاعب فريق موناكو للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشرت صحيفة ليكيب على موقعها الرسمي بالانترنت أن اللاعب اقترب للتوقيع لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تشيلسي.

وأضافت أن الصفقة قد تتكلف حوالي 40 مليون يورو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3