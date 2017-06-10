وزير الأوقاف: لن نبيع أراضي الهيئة المستردة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن إزالة التعديات بدأت ولم تتوقف إلا بإنهاء إزالة جميع التعديات على أرض الأوقاف وكل أراضى الدولة، مشيرا إلى أن المحافظين ...