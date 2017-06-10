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تعرف على عقوبة حسام عاشور ومؤمن زكريا في الأهلي
مؤمن زكريا

تعرف على عقوبة حسام عاشور ومؤمن زكريا في الأهلي

2017-06-10 13:08:14

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، خصم 100 ألف جنيه من ثنائى الفريق مؤمن زكريا وحسام عاشور، بسبب أخطاء ارتكباها خلال الفترة الماضية.

وأرجع عبد الحفيظ خصم 50 ألف من مؤمن زكريا بسبب سفره إلى الإمارات لتصوير برنامج تليفزيونى مع رامز جلال فى موعد غير الموعد المُتفق عليه، فيما جاءت غرامة حسام عاشور لما بدر منه خلال مباراة الأهلي والإنتاج الحربى بالدورى، والتى اعترض خلالها على الحكم وتم إيقافه وقتها أربع مباريات.

وأبلغ عبد الحفيظ إدارة النادى بالخصم الذى سيتم تنفيذه على عقود الثنائى أو نسبة المشاركة أو مكافآت الدورى عن الموسم الحالى، باعتبار أن اللاعبين لا يصرفون رواتب فى شهرى يونيو ويوليو، حيث يتم توزيع قيمة الـ50% من قيمة العقود على عشرة أشهر تنتهى فى مايو من كل عام.

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