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شاهد.. تداول فيديو يكشف اقتباس «خلصانة بشياكة» من أحد الإعلانات الأجنبية
خلصانة بشياكة

شاهد.. تداول فيديو يكشف اقتباس «خلصانة بشياكة» من أحد الإعلانات الأجنبية

2017-06-10 13:37:33

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى “قيس بوك” فيديو لأحد الإعلانات الأجنبية، والذى أذيع من عام 2009، مؤكدين أن هذا الإعلان تم اقتباس قصة مسلسل “خلصانة بشياكة” منه، والذى يقوم ببطولته أحمد مكى، بل إن صناع المسلسل قاموا بتنفيذ المشهد الأول من العمل بشكل يطابق الإعلان تمامًا.



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