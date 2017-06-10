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تعرف على برنامج منتخب مصر في تونس قبل مواجهة الغد
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تعرف على برنامج منتخب مصر في تونس قبل مواجهة الغد

2017-06-10 13:04:27

يخوض منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، مرانه الرئيسي على ملعب ستاد رادس في العاصمة التونسية، في الحادية عشر مساء.
يأتي ذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام “نسور قرطاج” غدا الأحد في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب برنامج اليوم الأخير السابق على مباراة تونس على النحو التالي:
الساعة 7,40 الإفطار، الساعة 10,15 التجمع للذهاب إلى التمرين، الساعة11 بداية المران، الساعة 12 ,15 استشفاء، الساعة 1,30 تناول السحور والذهاب إلى النوم.

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