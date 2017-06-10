تمكنت أجهزة الحماية المدنية والحريق بطوخ، من السيطرة علي حريق هائل شب بجراج بقرية كفر منصور، حيث أسفر عن احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عماد عياد، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل في جراج بقرية كفر منصور مركز طوخ.

وانتقل علي الفور النقيب محمد بدوي، رئيس وحدة إطفاء طوخ، و3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة علي الحريق بعد ساعة كاملة، ومنع امتداده إلي المنازل المجاورة.

وتبين من تحريات العميد حسام الحسيني، وكيل مباحث القليوبية، أن الجراج ملك محمد عبد الحميد، وأن الحريق أسفر عن احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي ورجحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.