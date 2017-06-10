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اليوم.. انطلاق بطولة الترجيح للبقاء في دوري محترفي كرة اليد
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اليوم.. انطلاق بطولة الترجيح للبقاء في دوري محترفي كرة اليد

2017-06-10 13:02:06

تنطلق اليوم السبت، منافسات دورة الترجيح للبقاء في دوري محترفي كرة اليد، والتي تقام على صالة اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 10 وحتى 12 يونيو الجاري.
يشارك في دورة الترجيح 4 فرق وهي “الشمس والزهور والبنك الأهلي وأسيوط الرياضي”.
تشهد مواجهات اليوم، لقاءً يجمع بين البنك الأهلي ونظيره أسيوط في تمام التاسعة مساءً، كما يواجه الشمس نظيره الزهور في الحادية عشرة مساءً.
وكانت دورة تحديد الهبوط قد أسفرت عن ضمان كل من هليوبوليس و6 أكتوبر البقاء في دوري المحترفين، بينما هبط إلى الدوري الممتاز كل من أصحاب الجياد والحوار.

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