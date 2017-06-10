أظهرت صور نشرت في وسائل إعلام مختلفة إنجازًا صينيًا جديدًا تمثل تصميم وتنفيذ شبكة جسور هوانغجيوان، التي تقع في مدينة تشونجتشينج جنوب غربي البلاد.

وتظهر اللقطات شبكة الجسور، التي يعد بين الأكثر تعقيدًا في العالم، وتضم 20 حارة، على 5 مستويات، في 8 اتجاهات مختلفة.

يذكر أن السلطات الصينية بدأت في المشروع الضخم عام 2009، وانتهي تنفيذه أخيرا في 31 مايو 2017.