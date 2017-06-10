نشر الفنان احمد حاتم صورة مع ابن شقيقه الرضيع، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وعلق على الصورة قائلًا: “مالك عمر حاتم”، وقد حرص عدد من المتابعين على تأكيد مدى التشابة بينهم.

يذكر ان أحمد حاتم يشارك فى بطولة مسلسل “حلاوة الدنيا”، والذى يقوم ببطولته كل من هند صبرى وحنان مطاوع وظافر العابدين وإخراج حسين المنباوى.