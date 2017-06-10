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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يزور موسكو الأسبوع الجاري
رئيس حكومة تسيير الأعمال الليبية عبد الله الثني

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يزور موسكو الأسبوع الجاري

2017-06-10 13:00:09
وكالات

أعلن مصدر دبلوماسي روسي، أن عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، سيزور موسكو في 13-15 يونيو الجاري.
وكانت صحيفة ” إزفيستيا ” الروسية أشارت في عددها الصادر اليوم ، إلى أن عبد الباسط البدري ، المبعوث الخاص للمشير خليفة حفتر ، قد زار موسكو مؤخرا.
وأضافت الصحيفة الروسية ، إن عبد الباسط البدري بحث خلال زيارته مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مسألة تشكيل مجلس دولة رئاسي لوضع نهاية للأزمة السياسية في ليبيا .
وأوضحت أن الهدف من الزيارة كان التعرف على موقف موسكو من هذه المسألة، حيث أشارت مصادر إلى أن عملية تشكيل المجلس المذكور ستبدأ قريبا.

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