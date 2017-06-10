يلتقي اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين، نظيره البرتغالي، في ثاني لقاءات الأسبوع الثاني من المستوى الثاني للدوري العالمي المقام بالتشيك خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

خاضت مصر 3 لقاءات في منافسات الأسبوع الأول، وخسرها “الفراعنة” أمام كل من هولندا وتركيا والصين، بنتيجة واحدة هي ثلاثة أشواط نظيفة، فيما خسر أمس بصعوبة أمام نظيره التشيكي بنتيجة 3 - 2. وكان “فخر الدين” قد ضم 14 لاعبًا للقائمة النهائية وهم “حسام يوسف وأحمد فتحي وأحمد صلاح ومروان عاطف وعبد الحليم عبو ومحمد عادل وممدوح عبد المنعم وعبد الرحمن سعودي وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد جلال ومصطفى محمد وأحمد عبد العال وشريف سعيد”. وتتولى هويدا موندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مهام رئاسة البعثة خلال مشاركتها في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري العالمي. ومن المقرر، أن تختتم مصر لقاءاتها بالأسبوع الثاني مع المنتخب الهولندي غدًا الأحد.