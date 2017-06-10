أكد الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أن قطر كانت تمد الإرهابيين بالدعم من خلال السودان وتونس، من خلال تمويلات مالية كانت تتم عن طريق “الكاش” أو التحويلات المالية البنكية، مشيرا إلى تصريحات أحد القادة العسكريين الليبيين حول تحويل قطر مبالغ مالية للجماعات المسلحة في ليبيا عبر تونس.

وقال الزنط من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت: “كنت أتمني أن يتواجد بقطر شخص حكيم رشيد لاتخاذ القرار الصائب”، مضيفا أن “قطر تستدرج إلى الوحل مثل صدام حسين مع العراق ومعمر القذافي مع ليبيا”، واصفا الموقف القطري بأنه “عناد صغار”.

وأوضح أن الأراضي القطرية تشهد حاليا تواجد تركي وإيراني، مؤكدا أن إيران حذرة في ظهورها تخوفا من الاحتكاك مع التواجد الأمريكي.

وتوقع أن يكون هناك قرار أمريكي في “الأزمة القطرية” قريبا في ظل أهمية قطر في “الاقتصاد العالمي”، مشيرا إلى تحركات وتصريحات الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب.

وأنتقد سياسات وزير الخارجية القطري حيث اعتبره “يفتقد للدبلوماسية ويحاول الارتماء في أحضان الشرق”، مشيرا إلى زيارة للعاصمة موسكو.

وقال “لن تسمح الولايات المتحدة بتكرار سيناريو سوريا مرة أخرى”.