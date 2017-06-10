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العثور على جثمان آخر ضحايا مركب «حرية البحار» المنكوب
غرق مركب صيد

العثور على جثمان آخر ضحايا مركب «حرية البحار» المنكوب

2017-06-10 12:05:49

انتشلت إحدى مراكب الصيد بمنطقة أبوالروس الواقعة بين محافظتي دمياط وبورسعيد، جثمان آخر ضحايا مركب “حرية البحار”، “حسن علي فودة”، 68 عامًا، وهو الجثمان الخامس الذي ظل مفقودا قرابة أسبوعين.

ونُقل جثمان المتوفى لمستشفى 107 بمدينة رأس البر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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