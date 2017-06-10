قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري.

ويشهد لبنان أزمة سياسية جديدة في ظل استمرار الخلافات التي تحول دون إقرار قانون جديد للانتخابات.

كان بري قد حدد الخامس من حزيران/يونيو موعداً للجلسة التشريعية المخصصة لإقرار هذا القانون، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل، واليوم قرر تأجيلها مرّة أخرى إلى يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر برلماني، لـ”سبوتنيك”، إن هذا التأجيل “يهدف إلى فتح المجال أمام مزيد من النقاشات بين القوى السياسية المختلفة على شكل القانون الجديد، والنظام الذي ستجري في ظله الانتخابات البرلمانية المقبلة”.