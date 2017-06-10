 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 12:12 مساءً
روابط سريعة
لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو

2017-06-10 11:56:55
متابعات

قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري.

ويشهد لبنان أزمة سياسية جديدة في ظل استمرار الخلافات التي تحول دون إقرار قانون جديد للانتخابات.

كان بري قد حدد الخامس من حزيران/يونيو موعداً للجلسة التشريعية المخصصة لإقرار هذا القانون، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل، واليوم قرر تأجيلها مرّة أخرى إلى يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر برلماني، لـ”سبوتنيك”، إن هذا التأجيل “يهدف إلى فتح المجال أمام مزيد من النقاشات بين القوى السياسية المختلفة على شكل القانون الجديد، والنظام الذي ستجري في ظله الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3