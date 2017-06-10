تحت عنوان الإبداع في مواجهه الإرهاب، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، في إطار احتفالات قطاع الصندوق بشهر رمضان الكريم، حيث يقام بقصر الأمير طاز حفل فرقة الإنشاد الديني والمنشد الكبير محمود التهامي، وذلك في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت 10 يونيو الموافق 15 رمضان.

وفرقة مدرسة الإنشاد الديني أسسها الشيخ محمود التهامي، وتهدف إلى تدريب منشدين وتقديمهم إلى المجتمع، بعد تدريبهم علي أيدي كبار رجالات الانشاد الديني، ويقدم خلال الحفل مجموعة من الأناشيد الدينية باصوات شباب المنشدين.