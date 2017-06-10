رر تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي وعدد من القوى السياسية المصرية والعربية، التوجه إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسويسرا لتقديم طلب عاجل لسحب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 من قطر، إلى جانب تنظيم مسيرة شعبية ضد قطر بناء على المستجدات التي يستحيل معها استضافة وتنظيم قطر لمونديال 2022، حيث يصعب إقامة المونديال في ظل حالة المقاطعة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها قطر.

جاء ذلك فى إطار قرار مصر ودول الخليج بمقاطعة الدوحة لتمويلها ودعمها للإرهاب وضلوعها في العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة.

ويتضمن الطلب المصري والعربي دعوة الجمعية العمومية للفيفا للتصويت على سحب تنظيم الملف من قطر.

وجاء في أسباب السحب وجود تواطؤات سياسية وأزمات مع الدول المجاورة واتهامات ثابتة في حقها لتمويل ودعم الإرهاب، وهو ما يتعارض مع القيم النبيلة التي تقوم على أساسها تقوم فكرة ولعبة كرة القدم و هي نشر التعاون والإخاء بين شعوب العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الوفد المستشار أحمد الفضالي، والوزير الأسبق محمد العرابي وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس اتحاد الإعلاميات العرب ورئيس منظمة الشعوب و برلمان العربية والأفريقية والآسيوية، كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للإعراب عن رفض استمرار قطر في تنظيم المونديال.