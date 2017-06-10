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الخارجية الإيرانية: كردستان جزء لا يتجزأ من العراق
بهرام قاسمي- إيران

الخارجية الإيرانية: كردستان جزء لا يتجزأ من العراق

2017-06-10 11:54:19
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عبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، إن كردستان العراق جزءا لا يتجزأ من العراق، وذلك بعد ثلاثة أيام من اتفاق الإطراف الكردستانية على تنظيم استفتاء شعبي بشان استقلال الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال قاسمي، في تصريحات للصحافيين من طهران اليوم، ” العراق الموحد والذي ينعم بالاستقرار والديمقراطية هو الضامن لحقوق جميع العراقيين”، مشددا على أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية وإيران تدعم وحدة العراق”.

وعبر قاسمي عن تنديد بلاده للعمليات الإرهابية التي ضربت العراق قائلا ” ندين العمليات الإرهابية التي ضربت كربلاء وبابل في العراق والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء”. وشدد على أن ” بلاده مصممة وحتى النهاية على الوقوف في وجه الإرهاب بالتعاون مع دول وشعوب المنطقة”.

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