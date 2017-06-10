الخارجية الإيرانية: كردستان جزء لا يتجزأ من العراق2017-06-10 11:54:19
عبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، إن كردستان العراق جزءا لا يتجزأ من العراق، وذلك بعد ثلاثة أيام من اتفاق الإطراف الكردستانية على تنظيم استفتاء شعبي بشان استقلال الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال قاسمي، في تصريحات للصحافيين من طهران اليوم، ” العراق الموحد والذي ينعم بالاستقرار والديمقراطية هو الضامن لحقوق جميع العراقيين”، مشددا على أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية وإيران تدعم وحدة العراق”.
وعبر قاسمي عن تنديد بلاده للعمليات الإرهابية التي ضربت العراق قائلا ” ندين العمليات الإرهابية التي ضربت كربلاء وبابل في العراق والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء”. وشدد على أن ” بلاده مصممة وحتى النهاية على الوقوف في وجه الإرهاب بالتعاون مع دول وشعوب المنطقة”.
-
تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
-
"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند ...Fri, 09 Jun 2017 22:40:02 GMT
-
أطباء هولنديون يكتشفون 1400 يورو داخل معدة لاجئ سورى
كتشف أطباء هولنديون “كيس بلاستيك” صغير، يحتوى على أوراق مالية بقيمة 1400 يورو تقريبا فى معدة لاجئ سورى إثر إجراء عملية جراحية له. ووفقا لموقع “مهاجر نيوز” المعنى ...Sat, 10 Jun 2017 09:24:51 GMT
-
أوبرا القاهرة تقدم حفل موسيقى على مسرح سيد درويش.. الإثنين
تقيم فرقة أوبرا القاهرة بعد غد الاثنين حفل بأوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش حفل موسيقي ضمن برنامج الأوبرا الرمضانى، فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ...Sat, 10 Jun 2017 09:11:54 GMT
-
الأنشطة الثقافية والفنية تتواصل بقصور الثقافة خلال شهر رمضان
تتواصل أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، إذ تتوالى وتتزامن الأنشطة الثقافية والفنية فى مختلف المواقع الثقافية. ففى المكتبة ...Sat, 10 Jun 2017 09:09:05 GMT
-
ماذا قال مبارك عن «المؤامرة القطرية»؟!
لم تكن العلاقة بين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وطيلة عهد أمير قطر الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، جيدة، بل كانت متوترة وشابها الكثير من التراشقات بين البلدين ...Sat, 10 Jun 2017 09:07:05 GMT
-
اجتماع تنسيقي بين "سعفان" والوفد المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولي بجنيف
عقد محمد سعفان، وزيرالقوى العاملة، اجتماعا تنسيقيا، فور وصوله لجنيف، مع أعضاء الوفد المصرى المشارك فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا حتى 16 يونيو ...Sat, 10 Jun 2017 09:07:04 GMT
-
سوسن بدر: المسرح القومي بيتي الأول و"قمرالعشاق" دعوة للحب
للعام الثاني على التوالي، تواصل النجمة سوسن بدر تعاونها مع المسرح القومي من خلال مشاركتها في عرض “قمر العشاق”، من إنتاج البيت الفنى للمسرح الذى يعرض يوميا فى تمام ...Sat, 10 Jun 2017 08:53:44 GMT
-
نادال يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / ...Fri, 09 Jun 2017 21:50:56 GMT