أشاد أولياء أمور لطلاب بشهادة الثانوية العامة، بقدرة الحكومة على مواجهة صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها “شاومينج”، مؤكدين أن هذه الصفحات تهدف لإهدار تكافؤ الفرص بين الطلاب وإحباط الطلاب المتميزين إلى جانب تدمير التعليم والمجتمع بمنح من لا يستحق مواقع فى الجامعات والوظائف لا تناسب قدراته.

في الوقت نفسه، أعرب أولياء الأمور عن أسفهم لاعتماد طلاب كثيرون على قدرة هذه الصفحات على تسريب الامتحانات وإهمالهم للدراسة، مما أصابهم بالذهول والصدمة بعد فشل “شاومينج” الذريع فى أول امتحان، بل استغلال سذاجة وحاجة بعض الطلاب، فاستنزفهم ماديا بحجة تسريب الامتحان لهم، وهو يملكه من الأساس، فاضطر عدد منهم إلى تأجيل مواد للعام القادم، معربين عن أملهم فى تحمل الطلاب للمسئولية التي ينشدها فيهم أسرهم وبلدهم.

وقالت هناء حبشي عبدالواحد مدرسة لغة عربية بإحدى المدارس الثانوية ووالدة طالبة بالشهادة الثانوية إن من كان يقوم بتسريب الامتحان لا يعلم معني سهر واجتهاد طالب منذ نجاحه فى الصف الثاني الثانوي وحتي أداءه امتحان الشهادة، ولايقدر قيمة سهر والدته بجانبه تقرأ القرآن الكريم وتدعو له الله بأن يكلل تعبه بالتفوق، ولا يشعر بأب يتفانى فى توفير متطلبات نجله مهما كانت إمكانياته.

وأضافت أن من يسرب الامتحانات لا يشعر بالحسرة والقهر الذي يصيب الطالب المجتهد، حينما يحصل الطالب المهمل على نفس درجاته أو يزيد عنه.. مشيرة إلى أن “شاومينج” يهدف إلى وصول الطالب المهمل الذي وصفته بالعضو المريض إلى وظائف لا يستحقها والإضرار ببلادنا التي نتطلع لرؤيتها فى مصاف الدول.

وأعرب فتحي عبدالمنعم والد إحدى الطالبات بمدرسة عابدين الثانوية بنات عن سعادته لنجاح الحكومة فى القضاء على صفحات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنها تهدف لضياع حق الطالب المتميز وتحطيم أحلامه وثقته فى العلم وتهدر حق تكافؤ الفرص.

ومن جانبها أوضحت سناء السيد والدة إحدى الطالبات بمدرسة عابدين الثانوية بنات، أن ما يقوم به “شاومينج” هو ظلم بين للطالب المتميز ، وأن نجاح الدولة فى القضاء على القادرة والهالة التي صنعها لنفسه بمثابة انتصار للطالب وللأسرة المصرية ، معربة عن أسفها للجوءه لوسيلة أخرى وهي تدمير الطالب المهمل ، حيث ينوه قبل الامتحان بفترة كافية بامتلاكه له ،بل ويطلب أموالا من الطلاب نظير منحه لهم ، وهو ما يدفع عدد من الطلاب إلى الانسياق وراءه والاعتماد عليه وتشتيت تركيزهم عن استذكار المادة والتركيز فقط على ما أرسله لهم والذي ثبت خطأه في جميع الامتحانات .