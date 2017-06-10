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لافروف: التهديد الرئيسي للخليج هو "الإرهاب"
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

خلال الاجتماع مع وزير خارجية قطر

لافروف: التهديد الرئيسي للخليج هو "الإرهاب"

2017-06-10 11:47:28
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو قلقة بشأن تأزم الوضع في البلاد العربية، مؤكداً دعم تسوية الأزمة القطرية من خلال الحوار.

وقال لافروف، خلال الاجتماع مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن موسكو على قناعة بأن التهديد الرئيسي لبلدان الخليج هو الإرهاب، مؤكداً أنه من الضروري التركيز على التصدي له.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، قائلاً: “لا يمكن أن نفرح إزاء الوضع الحالي، بما يتعلق بتدهور العلاقات بين الجيران”.

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