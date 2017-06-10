أفادت وسائل إعلام أرجنتينية ان نجم نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم ليونيل ميسي سيغيب عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام سنغافورة الثلاثاء، وذلك للاستعداد لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي.

كما سيغيب عن المباراة زميله في المنتخب نيكولاس أوتامندي للتحضير لزفافه أيضا.

وخاض اللاعبان، الجمعة، المباراة الودية التي أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية، وفاز فيها منتخب التانغو على البرازيل (1-صفر)، وكانت الأولى للأرجنتين بقيادة المدرب الجديد خورخي سامباولي.

بيد أن وسائل إعلام أرجنتينية أفادت، السبت، أن الجهاز الفني للمنتخب سمح للاعبين بمغادرة أستراليا للاستعداد لمراسم الزفاف.

وسيحتفل ميسي، الذي يتم في 24 يونيو عامه الثلاثين، بزفافه على أنطونيلا روكوزو في 30 منه في مسقط رأسهما بمدينة روزاريو الأرجنتينية.

وتربط علاقة حميمة بين “ليو” وأنطونيلا منذ أعوام طويلة، ولهما ولدان.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا أن حفل الزفاف سيقام في أحد فنادق المدينة، وأنه تم حجز كامل غرفه الـ250 لإقامة الضيوف.

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن لائحة المدعوين بقيت “سرية” إلى حد كبير، رغم تأكيدها أن ميسي دعا 21 لاعبا من زملائه في برشلونة وأعضاء في الجهاز الفني للنادي، مستثنيا المدرب السابق لويس إنريكي ومساعده خوان كارلوس أونسوي.