يلتقي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مع رئيس هيئة الأوقاف، ورؤساء مديريات الهيئة والمديرين بمختلف محافظات الجمهورية لاستعراض ما توصلت إليه الهيئة بشأن استرداد أراضيها والتي كانت معرضة للاعتداء والاستيلاء عليها ببعض المحافظات.

ومن المقرر أن يعلن خلال اللقاء حصر شامل لتلك الأراضي وما تم بشأنها وخطة الهيئة للاستفادة بها في مشروعاتها التنموية والخيرية.