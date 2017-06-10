 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 12:12 مساءً
روابط سريعة
«الأوقاف» تستعرض نتائج أعمال «استرداد أراضيها»
وزير اﻻوقاف محمد مختار جمعة

«الأوقاف» تستعرض نتائج أعمال «استرداد أراضيها»

2017-06-10 11:40:25

يلتقي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مع رئيس هيئة الأوقاف، ورؤساء مديريات الهيئة والمديرين بمختلف محافظات الجمهورية لاستعراض ما توصلت إليه الهيئة بشأن استرداد أراضيها والتي كانت معرضة للاعتداء والاستيلاء عليها ببعض المحافظات.

ومن المقرر أن يعلن خلال اللقاء حصر شامل لتلك الأراضي وما تم بشأنها وخطة الهيئة للاستفادة بها في مشروعاتها التنموية والخيرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3