أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بأن دولة قطر لديها تاريخ طويل فى تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ، فصل جديد من تصعيد العلاقات الأمريكية ضد نظام تميم.

وقال “راغب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، السبت، إن شعوب العالم أصبحت أمامها الحقيقة واضحة، وما يؤكد أن الولايات المتحدة لا نية لها لنقل قاعدتها الجوية من قطر، على الرغم من وجود بعض المخاوف بشأن صعوبة نقل المعدات والاحتياجات السياسية عبر الحدود في ظل القطيعة الحالية.

وأكد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن تصريحات ترامب ستغير مسار ما يحدث حاليًا، خاصة أنه أكد على موقف الدول العربية التي قاطعت قطر، موضحًا أنه يجب على أمير قطر وقف تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.