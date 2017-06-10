قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وضعت النقاط على الحروف، وأن الدول التي ترعى الإرهاب عليها أن تتوقف عن ذلك، وأن مصر وأمريكا تقفان معًا ضد الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية برنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن قطر الدويلة تريد أن يكون لها دور بالأموال، لافتًا إلى أن تصنيف الجيش القطري هو 94 على مستوى العالم وينفق 22 مليار دولار في عام فقط، في حين أن عدد أفراده 22 ألف جندي، زاعماً أن هذه الأموال تذهب إلى الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن قطر تفتخر أن هناك 5 آلاف جندي تركي سيأتون إليها لحمايتها، مؤكدًا أنها دولة غير وطنية أو عربية، ويجب الوقوف ضدها بشكل حاسم لترجع إلى رشدها والحقل العربي.