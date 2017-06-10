أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، أنه من المقرر تشغيل جراج السيارات أسفل مبنى الركاب “2” بعد تركيب أجهزة فحص السيارات بمدخل المبنى، وبوابات تأمين مداخل مطار القاهرة الدولي، تسهيلا على المواطنين، وللحد من حالة التكدس بمحيط المبنى، ووفقا للإجراءات الأمنية التي تتبعها وزارة الطيران المدني.

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إنه سيتم افتتاح جراج سيارات بمحيط مبنى الركاب “2” خلال الأيام المقبلة يستوعب 80 سيارة كحل مؤقت، لحين وصول الأجهزة من ألمانيا خلال 3 أشهر، والتي تم التعاقد عليها بقيمة 20 مليون يورو.

وأضاف أنه تم افتتاح جراج سطحي لانتظار السيارات بجوار فندق الميريديان خلال الأيام الماضية، والذي يبعد عن مدخل المطار بـ 60 مترا ويستوعب ألف سيارة، وتم تخصيص حافلات لنقل الركاب وحقائبهم إلى كافة مباني المطار، لافتا إلى أن الرحلة من الجراج إلى مبنى الركاب “2” لا تستغرق أكثر من 9 دقائق، وهو النظام المتبع بمطارات دولية كمطاري جون كيندي بالولايات المتحدة وأورلي بفرنسا.

وأوضح أنه سيتم تعديل نظام البوابات بمطار القاهرة، بحيث يتعين على العاملين بالمطار استخدام جراج السيارات متعدد الطوابق، والذي يستوعب 3 آلاف و400 سيارة، والقطار الآلي الذي يصل إلى كافة مباني الركاب، لإتاحة أكبر مساحات ممكنة لسيارات المرافقين للركاب وحل أزمة الازدحام خاصة بمحيط مبنى “2”.

وأشار إلى أنه وفقا لخطة وزارة الطيران المدني تم شراء أجهزة تأمين وفحص بقيمة 43 مليون دولار خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أجهزة البصمة البيومترية، والتي تسمح للعاملين بدخول المنطقة الجمركية بصالات السفر والوصول من خلال بصمة الأصبع، وذلك لرفع الكفاءة الأمنية بالمطارات.