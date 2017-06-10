ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسي لألمانيا2017-06-10 11:30:03
قال السفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للعاصمة الألمانية برلين تأتي بناء على الدعوة الموجهة للرئيس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لحضور قمة مصغرة حول الشراكة والاستثمار في مستقبل القارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة الألمانية الحالية لمجموعة العشرين.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن الزيارة تأتي في ظل حالة من الزخم والدفء في العلاقات المصرية الألمانية، حيث التقى الرئيس السيسي وميركل ست مرات على مدى العامين الماضيين، وكان آخر هذه اللقاءات إبان زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة في مارس 2017، الأمر الذي ساعد على تطور وتنامي أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتعاون الوثيق بشأن التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار السفير المصرى إلى أن الرئيس السيسي سوف يشارك في قمة برلين المصغرة حول الشراكة والاستثمار في مستقبل أفريقيا، ضمن مجموعة من رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الرائدة، تضم تونس والسنغال وغانا وغينيا وكوت ديفوار ومالي والنيجر ورواندا، بالإضافة إلى رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وأضاف أن الرئيس سيلقى كلمة أمام القمة حول الرؤية المصرية للتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، كما سيشارك في جلسة نقاشية مع الزعماء الأفارقة بدار المستشارية الألمانية، تستضيفها ميركل، حول الاستثمار الخاص في قطاع البنية التحتية في أفريقيا وعلاقات الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في تطوير مشروعات البنية التحتية في القارة، حيث سيلقي سيادته مداخلة في الجلسة فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء الشركات الألمانية في ذات الجلسة من بينهم رئيس شركة “سيمنس” جو كيزر الذي سيركز على مشروعات الشركة في مجال الطاقة في مصر، كنموذج يحتذي به للشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص المصري،ويعقب ذلك إفطار عمل رمضاني تقيمه المستشارة الألمانية للرئيس والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة المصغرة.
وحول برنامج الزياره، قال السفير بدر عبد العاطي “بالطبع تتضمن الزيارة شقاً ثنائياً مكثفاً في ضوء خصوصية العلاقات الثنائية المصرية الألمانية وتطوراتها الإيجابية الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث سيكون الرئيس السيسي أول رئيس تستقبله المستشارة الألمانية بدار المستشارية لعقد مباحثات ثنائية موسعة وهي المباحثات التي ستتطرق إلى العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.
وأضاف :كما سيستقبل الرئيس بمقر إقامته في برلين عدداً من وزراء الحكومة الألمانية من بينهم نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية زيجمار جابرييل، ووزيرة الاقتصاد والطاقة بريجيتا تسيبريس، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي جيرد مولر، فضلاً عن وزير الداخلية توماس دي ميزيير، وزعيم الأغلبية البرلمانية في “البوندستاج” فولكر كاودر.
وتابع:ينتظر أيضاً أن يلتقي الرئيس السيسي أثناء الزيارة مع مجموعة منتقاة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية المستثمرة أو المهتمة بالاستثمار في مصر، وأن يفتتح منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك بحضور حوالي 150 من كبريات الشركات الألمانية ونظيراتها المصرية، وذلك إلى جانب إجراء لقاء إعلامي مع إحدي المحطات الألمانية.
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