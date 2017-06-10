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الأعلى للثقافة ينظم ندوة لمناقشة رواية "مالم تقله النساء"
محمد القصبي

الأعلى للثقافة ينظم ندوة لمناقشة رواية "مالم تقله النساء"

2017-06-10 11:35:04
أ ش أ

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بعد غد الاثنين الندوة السابعة من سلسلة إبداعات الشهرية لمناقشة رواية “مالم تقله النساء” للروائى محمد القصبى، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الكاتب والناقد ربيع مفتاح، ويشارك فى المناقشة الدكتورة أمانى فؤاد، والدكتور شريف الجيار والدكتور أشرف توفيق أستاذ السيناريو بمعهد السينما والقاصة منى ماهر.

الرواية ترصد الصراع مع الأفكار المتطرفة فى المجتمع المصري، حيث يتخذ الكاتب من عش الزوجية ميدانا للحرب المشتعلة بين التنوير والتطرف.

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