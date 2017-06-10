ماذا قال مبارك عن «المؤامرة القطرية»؟!

لم تكن العلاقة بين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وطيلة عهد أمير قطر الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، جيدة، بل كانت متوترة وشابها الكثير من التراشقات بين البلدين ...