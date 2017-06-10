أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع “الاستزراع السمكي”.

وكشف مميش، في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، اليوم السبت، عن أنه سوف يتم البدء فى المرحلة الثانية، من المشروع، في شهر أكتوبر القادم.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن هدف المشروع؛ هو طرح أسماك بأسعار منخفضة للشعب المصري، بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى سد الفجوة الغذائية، خاصة مع تزايد التعداد السكاني.

وأشار مميش، إلى حفر أحواض، وإحضار زريعة “الدنيس والقاروص واللوت والحنشان”، بمعاونة مع الجانب الإسباني واليوناني، معلناً وجود قرار باستزراع البلطي الأحمر.