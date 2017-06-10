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السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
اصغر-صاروخ

السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران

2017-06-10 11:41:31
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تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية أمريكية.
وأفادت المصادر أنه تمت مناقشة إمداد المملكة السعودية بأسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة.
وقالت صحيفة “ازفستيا” الروسية تعقيبا على هذا الموضوع إن الرياض اتعظت بتجربة الحرب في اليمن حيث تعرضت المملكة للمرة الأولى إلى القصف الصاروخي، وتستعد لمواجهة مستقبلية مع إيران.
وقال الخبير أندريه فرولوف للصحيفة إن السعوديين رأوا صواريخ جديدة في عرض عسكري في كوريا الشمالية ويفهمون أن جزءا من هذه الترسانة سيصبح بحوزة إيران وبدأوا يستعدون…
ونقلت الصحيفة عن خبير آخر — غريغوري كوساتش — قوله “إن السعودية تتوجس خيفة من إيران وترى كميات كبيرة من الأسلحة ضمانة في حالة تفاقم الوضع”.

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