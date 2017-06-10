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أميركية تنجب أضخم مولودة في العالم
أضخم مولودة في العالم

أميركية تنجب أضخم مولودة في العالم

2017-06-10 11:47:37
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أنجبت سيدة أمريكية ما يُعتقد أنه أضخم مولود في العالم، تجاوز وزنه ستة كيلوغرامات، وقد عبرت والدة المولود وهي بنت، أنها تبدو وكأنها طفلة كبيرة بالفعل.

ومن خلال صور الأم كريسي كوربيت قبل الولادة وهي حامل، كان هناك دليل واضح على أنها سوف تنجب مولوداً بحجم ضخم.

وقد ولدت الطفلة كارليغ، الأسبوع الماضي خلال عملية قيصرية نسبة لكبر حجمها، وهي في وضع صحي جيد وتقوم بكل ما يمكن للطفل حديث الولادة أن يؤديه.

وأوضحت الأم  أنها سمعت ضحك الاطباء  عندما كان يسحبون المولودة من بطنها وكانوا يطلقون الأرقام تكهنا بوزن الطفلة.. وعندما رأتها لم تصدق أن وزنها حوالي 13.5 رطل (حوالي 6.14 كيلوغرام).

وقال لاري، زوج كريسي ووالد الطفلة: “لقد كان الأمر مضحكا في قسم الولادة، ولكن عملنا على تغطية الطفلة بالأغطية حتى لا يمكن رؤيتها كاملة”.

وأضاف: “لقد كان وزنها كبيراً جداً وكنا نتوقع أنهما توأم “.

وبدا خدا الطفلة وهما مكتنزان بالدهون، وكانت رائعة بطبيعة الحال كما قال الأطباء.

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