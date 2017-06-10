وفد برلماني مصري يصل واشنطن لتقديم ملف دعم قطر للإرهاب2017-06-10 11:27:09
يصل وفد مكون من 14 نائباً بالبرلمان المصري، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم السبت، لعقد لقاءات مع مسؤولين بالبيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، وعقد اجتماعات مع مراكز أبحاث ودوائر صنع القرار.
ويترأس الوفد البرلماني المصري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أحمد سعيد.
وقال عضو الوفد، طارق الخولي، إن الوفد يصطحب معه العديد من الملفات، منها ملفات تتعلق بالوضع في المنطقة العربية، وأيضاً ملفات مصرية خاصة بمواجهة الإرهاب، والوضع الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح.
وأشار الخولي، في تصريحات صحفية، إلى أن الوفد سيقدم ملفاً حديثاً لجرائم جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، ودعم قطر لهذه الجماعة سياسياً ومالياً في تسليح ميليشيات الجماعة وتنظيمات متطرفة أخرى، للقيام بعمليات إرهابية في مصر، طوال الـ3 سنوات الماضية، حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا الملف، يقدم دور وضلوع قطر في عمليات إرهابية داخل مصر.
وأوضح أنه لا صحة لما يتردد عن أن الوفد يجهز ملفاً لفرض عقوبات اقتصادية على قطر، فهذا شأن للحكومات، أما الوفد البرلماني، فسيقدم الدور القطري في دعم الإرهاب في مصر، واحتضان قيادات متورطة في عمليات إرهابية، ليس في القاهرة فقط، ولكن في المنطقة، وأيضاً الدور التحريضي للدوحة، لتنظيمات عملت في بلدان عربية، وتصدر الإرهاب إلى أوروبا والولايات المتحدة.
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