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العبادي وبارزاني يؤكدان على أهمية وحدة الصف لمواجهة خطر تنظيم "داعش"
رئيس الحكومة حيدر العبادي

العبادي وبارزاني يؤكدان على أهمية وحدة الصف لمواجهة خطر تنظيم "داعش"

2017-06-10 11:25:53
وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على أهمية وحدة الصف والابتعاد عن كل ما يؤثر على الانتصارات التي تحققها القوات العراقية لمكافحة خطر تنظيم “داعش”.
وذكر مكتب العبادي - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية اليوم السبت - “أنه جرى خلال اتصال هاتفي التأكيد على أهمية وحدة الصف والابتعاد عن كل ما يؤثر على فرحة الانتصارات المتحققة، حيث اقتربت القوات من تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا المجال”.
وأضاف أنه تم بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، فضلا عن سير المعارك في الموصل والانتصارات المتحققة واستمرار التنسيق العالي بين القطاعات العسكرية وبضمنها قوات البيشمركة لإكمال تحرير بقية المناطق والقضاء على عصابات داعش الإرهابية.

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