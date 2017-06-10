أكد محمود بسيوني، الخبير السياسي، أن العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر تشهد مرحلة جديدة تجمعها مصالح مشتركة بين البلدين، خاصة بعد تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحسين علاقاته مع دول منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر وبعد إعلانه الحرب على دويلة قطر لكونها الداعم الأكبر للإرهاب.

وقال “بسيوني”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى رسم خطة طويلة المدي لمحاربة التنظيمات الإرهابية وضبط إيقاع استقرار دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الخبير السياسي أن تقدم قطر تنازلات، حال استمرار الحصار وتصعيده لأسابيع من جانب مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن قطر فى طريقها لخسارة القاعدة الأمريكية “العديد”، حيث تدرس الولايات المتحدة نقلها إلى دولة أخرى إلى جانب خسارتها تنظيم كأس العالم بصفتها دولة تراعي الإرهاب.