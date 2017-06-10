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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 31.1 مليار دولار
البنك المركزي المصري

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 31.1 مليار دولار

2017-06-10 11:11:46

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، بنحو 13.6 مليار دولار، خلال عام، ليسجل 31.1 مليار دولار، في نهاية مايو 2017، مقارنة بـ17.5 مليار دولار، بنهاية مايو 2016.

وأوضح البنك المركزي، أن الأرصدة الحالية البالغة 31.1 مليار دولار، تغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

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