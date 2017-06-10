يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقاء وديا مع فريق “أكاديمية مصر” مساء اليوم السبت على ملعب “عبد اللطيف أبورجيلة” بمقر النادي بالمهندسين.

ويغيب عن “أبناء ميت عقبة” اليوم العناصر الدولية بالفريق وهي مصطفى فتحي، أحمد الشناوي، طارق حامد، وعلي جبر.

ويهدف المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي أوغستو ايناسيو، إلى تأهيل الفريق لخوض عدة لقاءات هامة خلال الفترة القادمة، حيث يسعى للحفاظ على بقاء فريقه بـ”المثلث الذهبي” لترتيب الدوري العام، بالإضافة إلى تعزيز صدارته بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا وحسم تأهله لدور الـ8.

ومن المقرر، أن يخوض “الزمالك” لقائه أمام فريقي “أسوان” و”بتروجيت” في يونيو الجاري في إطار منافسات الدوري العام، بالإضافة إلى لقاءه المرتقب مع نادي “اتحاد العاصمة” الجزائري في 21 يونيو الجاري في منافسات دور المجموعات “الـ16” بدوري أبطال أفريقيا.