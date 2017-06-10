أكد الدكتور إبراهيم نوار، خبير الأمم المتحدة، أن واشنطن تمهد لنقل قاعدتي العديد والسيلية من قطر لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل التخطيط لنقل القاعدتين، مشيرًا إلى أن نقل قاعدة العديد من قطر تعني انكشافها عسكريًا، ما يعني أنها ستعيد ترتيب علاقاتها خارج مجلس التعاون الخليجي.

وكتب إبراهيم نوار تدوينة على “فيس بوك” قال فيها: “واشنطن تمهد لنقل قاعدتي العديد والسيلية من قطر إلى الإمارات.. التصريحات المتزامنة التي صدرت عن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين بشأن الصعوبات التي تواجهها القوات الأمريكية في الحرب على الإرهاب نتيجة الحصار المفروض على قطر تشير إلى أن الولايات المتحدة بدأت فعليا التخطيط لنقل القاعدتين”.

وأضاف: “على الأرجح سيتم نقل مقر القيادة العسكرية الوسطى (المركزية) وقاعدة العديد والمركز الإقليمي اللوجيستي ومحطة تخزين الأسلحة والذخيرة من قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إلى أبوظبي أو إحدى الإمارات القريبة منها مع استبعاد دبي من هذه الترتيبات”.

وتابع: “نقل قاعدة العديد سيعني انكشاف قطر عسكريا، وسيدفعها إلى ترتيب علاقاتها بشكل مختلف خارج مجلس التعاون الخليجي.. طبعا سيكون حضور تركيا العسكري قويا، وربما سيضاف إلى الترتيبات مع تركيا ترتيبات إضافية أخرى مع دول غير عربية”.