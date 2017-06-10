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منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن 10 صحفيين محتجزين منذ عامين
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منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن 10 صحفيين محتجزين منذ عامين

2017-06-10 11:15:15
وكالات

طالبت 9 منظمات حقوقية دولية ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بإطلاق سراح 10 صحفيين يمنيين محتجزين لديها منذ نحو عامين.
ونقلت قناة”العربية” الإخبارية اليوم  السبت ، عن منظمات (العفو الدولية ، ولجنة حماية الصحافيين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، مراسلون بلا حدود، ومنظمات أخرى) قولها في بيان مشترك - ” إنه يجب الإفراج عن الصحفيين العشرة فوراً ومن دون قيد أو شرط ” .
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، أن اليمن شهد 624 حالة انتهاك إعلامية خلال عامين ونصف، بينها 148 حالة اعتقال وخطف وملاحقة تصدرت فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية الجهات المنتهكة لحرية الإعلام في البلاد .
وأشار الأسيدي إلى أن الانتهاكات تنوعت بين الضرب واقتحام وقصف المقار الإعلامية والاعتداء على ممتلكات ومنازل صحفيين، ونهب ممتلكات ومقتنيات وسائل الإعلام.
وأضاف أن النقابة وثقت 72 واقعة تهديد ومضايقة وتشهير، فضلا عن التهديد بالقتل وعملية إيقاف إصدار صحف وإغلاق مكاتب وقنوات وصحف يمنية وعربية وأجنبية، وحجب 130 موقعاً إخبارياً من قبل المتمردين.

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