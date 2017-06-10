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هاني شنودة يتحدث عن العلاقة بين العمارة والموسيقى في ببيت المعمار
هاني شنودة

هاني شنودة يتحدث عن العلاقة بين العمارة والموسيقى في ببيت المعمار

2017-06-10 10:38:08
رهام محمود

يقيم بيت المعمار المصري ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ندوة الموسيقي في العمارة والعمارة في الموسيقي، وذلك في التاسعة من مساء الثلاثاء 13 يونيو.
ويناقش خلال الندوة الفنان الكبير هاني شنودة فكرة انشغال الفلاسفة والأدباء والموسيقيون بالعلاقة بين العمارة والموسيقى منذ القدم على أثر فيتروف والقديس أوغستين وكذلك الأديب الألماني يوهان فولفغانغ غوته (1749 – 1832) في نهاية القرن الثامن عشر والذي أثارت مقولته «العمارة هي موسيقى جامدة» بغموضها وأدبيتها كثيرا من التساؤلات.
مازالت هذه الفكرة مثيرة للاهتمام وتحفز تأملات كثيرة. ويتخلل الأمسية عزف لمقتطفات من إختيار الموسيقار الكبير هاني شنودة إهداء إلى بيت المعمار المصري.

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