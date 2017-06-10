سحر نصر تبحث مع سفير عمان ترتيبات اللجنة العليا المصرية - الأردنية2017-06-10 10:33:12
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، بمقر الوزارة.
وبحث الاجتماع، الترتيبات النهائية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الاردنية فى دورتها السابعة والعشرين، و المقرر عقدها فى الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل فى العاصمة الأردنية “عمان”، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والتى تعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عاماً.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات الاردنية فى مصر ، حيث أكدت الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجى فى المستقبل.
وناقشت الوزيرة، مع سفير الأردن لدى القاهرة، أهم الموضوعات التى ستطرح على جدول أعمال اللجنة، حيث من المنتظر أن تنعقد اجتماعات الخبراء يومى 10 و11 يوليو المقبل يليها اللجنة الوزارية برئاسة الوزيرة، من الجانب المصرى، ومن الجانب الاردنى الدكتور يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى.
وتختتم الاجتماعات بعقد اجتماع اللجنة العليا يوم 13 يوليو برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهانى الملقى، رئيس الوزراء الأردنى، وتناقش اللجنة زيادة حركة الاستثمارات البينية بين مصر والأردن، ودعوة الشركات الأردنية لتنمية استثماراتها فى مصر فى ضوء الفرص الاستثمارية المربحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة.
واستعرض الجانبان، الوثائق التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة، وفى هذا الإطار، أكد سفير الأردن لدى القاهرة، أن السوق المصرية تمثل أولوية أولى أمام المستثمر الأردني، خاصة فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية الاساسية والزراعة.
من جانبه، أكد سفير الأردن لدى القاهرة، على حرص بلاده على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز العلاقات بين مصر والأردن فى مختلف المجالات.
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