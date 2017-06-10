بعد دعمها لقطر.. ساويرس يطالب بحظر دخول منتجات تركيا للأسواق العربية2017-06-10 10:32:18
طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر تغريده كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، بمنع دخول المنتجات التركية إلى الدول العربية بعد مساعدة أنقرة لقطر.
وقال ساويرس “بعد إرسال تركيا لقوات مسلحة إلى قطر، لا بد من حظر دخول أى منتجات تركية إلى كل الدول العربية التى ترفض إرهاب قطر، و ليتحمل أردوغان مغبة غروره”.
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