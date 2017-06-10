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محمود التهامي في سهرة رمضانية بالأوبرا
محمود التهامي

محمود التهامي في سهرة رمضانية بالأوبرا

2017-06-10 10:27:24
أ ش أ

يحيي المنشد محمود التهامي وفرقته أمسية ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية في التاسعة والنصف مساء غد الأحد 11 يونيو على المسرح المكشوف.

ينشد التهامي مجموعة من القصائد فى حب الرسول كما يقدم نخبة من الأدعية والابتهالات إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية.

وأعرب الشيخ محمود التهامي عن سعادته بالمشاركة في السهرات التي تنظمها دار الاوبرا المصرية، مؤكدا أن الإنشاد أحد أهم اشكال الفنون الجادة التي تعبر عن الهوية والثقافة المصرية مشيرا لازدهاره خلال شهر رمضان المبارك بسبب احتوائه على الوان مختلفة من الدعاء والمشاعر الروحانية.

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