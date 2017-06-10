يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء غدٍ الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد وزاري يضم السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للمشاركة في القمة “الأفريقية - الألمانية” التي تستضيفها برلين يوم 12 يونيو، والتي تعقد تحت عنوان “قمة الاستثمار مستقبل مشترك” وتمثل دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين المقبل، على هامش القمة ويعقد معها جلسة مباحثات ثنائية مغلقة تتطرق لمناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط والأوضاع في القارة السمراء والموقف العربي الأخير تجاه قطر، فضلًا عن مناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إحدى نقاط القمة الأفريقية الألمانية خاصة بعدما تأكد أن أغلب المتهمين في عمليات إرهابية في أوروبا والدول الغربية وصلوا إلى تلك الدول من خلال هجرة غير شرعية.

يعقب اللقاء كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر “أفريقيا ومجموعة العشرين شراكة من أجل المستقبل”‬ الذي يعقد في العاصمة الألمانية ويحضره زعماء عدد من الدول الأفريقية من بينهم تونس والسنغال وكوت ديفوار وغانا ورئيس مجموعة السبعة بالإضافة إلى رؤساء منظمات التمويل الدولية.

وعقب انتهاء جلسات المؤتمر تقيم المستشارة الألمانية مأدبة إفطار للرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة الأفارقة بمقر المستشارية، حيث سيتم خلال المأدبة استكمال المناقشات.

وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسي سيلتقي وزير الدفاع الألماني والرئيس الألماني وأعضاء بارزين في الحكومة، كما من المقرر أن يلتقي رئيس شركة جنرال إليكتريك بحضور وزير الكهرباء، ويرأس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعمال اللجنة المصرية - الألمانية.

ويهدف المنتدى إلى خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية بهدف إنشاء مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.

كما ستشمل الزيارة أيضًا عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني، ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي التوقيع على المحضر النهائي للجنة والتي تشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثماري وكذا التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

كما سيتم خلال الزيارة متابعة ما تم الاتفاق عليه من تقديم دعم ألماني بنحو 500 مليون دولار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمشروعات التنموية، حيث وعدت المستشارة الألمانية بضخ منح وقروض ميسرة لمصر في قطاعات الزراعة، والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى توفير تمويلات للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، والاستفادة من خبرة الجانب الألماني في تنمية وتمويل هذه المشروعات، كما سيتم التوقيع خلال الزيارة على تنفيذ برامج لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم، مؤكدة حرص واهتمام الرئيس السيسي بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.