برلماني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"دعم مصر" بشأن تيران وصنافير2017-06-10 10:23:20
حذر السيد حجازي، عضو مجلس النواب، أعضاء البرلمان من الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، المقرر بدء مناقشتها غدًا الأحد.
وقال حجازي في بيان له، بعنوان «رسالة لأعضاء مجلس النواب لا تشوهوا ذكرى 30 يونيو 2013»، تشير المؤشرات الصادرة عن مجلس النواب إلى الإصرار على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بما تتضمنه من تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وأضاف البيان: «تشير رسائل “ائتلاف دعم مصر” بمجلس النواب التي تبثها قنوات التليفزيون بدعوة المواطنين إلى عدم الحكم على موضوع الجزيرتين وفقا للمشاعر والعواطف، مما يؤكد انعقاد نية الائتلاف إلى مخالفة التوجه الوطني الغالب الذي يرفض تسليم الجزيرتين للمملكة ويصر على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والذي رفض طعن الحكومة على حكم مصرية الجزيرتين الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأيد بطلان الاتفاقية وقضى بعدم جواز تسليم الجزيرتين إلى السعودية».
وتابع،: «تمرير تلك الاتفاقية التي حكم القضاء المصري ببطلانها، بما يتيح للسلطة التنفيذية تسليم الجزيرتين المصريتين إلى المملكة العربية السعودية، يأتي في شهر يونيو والاستعداد الوطني للاحتفال بمرور أربع سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما يهدم الأساس الذي قامت عليه ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسي»، مؤكدًا أن مجلس النواب مطالب بإعادة النظر في موقفه المعادي لإرادة من انتخبوه، ومطالب باحترام الدستور الذي أنتجته ثورة 30 يونيو، ومطالب بألا يفسد تلك الثورة بقرار التسليم والتنازل عن جزء من مصر.
واختتم النائب بيانه، قائلا: «يا أعضاء مجلس النواب، لا تشوهوا ذكرى 30 يونيو 2013 بقرار يصدم المصريين في يونيو 2017».
كانت الحكومة المصرية وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.
وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
-
"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند ...Fri, 09 Jun 2017 22:40:02 GMT
-
ما هي علاقة قطر بأغتيال التونسي شكري بلعيد؟
نشرت وكالة “سكاي نيوز” العربية تقريرا حول تدخلات قطر لزعزعة استقرار المغرب العربي وذلك عبر دعمها لجماعات متشددة. وأشار التقرير إلى أن تونس كانت تقف خلف جهات ...Sat, 10 Jun 2017 07:02:21 GMT
-
نادال يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / ...Fri, 09 Jun 2017 21:50:56 GMT
-
الشركة المنتجة لشيكولاتة "جالاكسي" تسحب منتجاتها بسبب "السلمونيلا"
أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل جالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على السلمونيلا”. وحذرت الشركة من ...Sat, 10 Jun 2017 06:33:51 GMT
-
سفير الإمارات بواشنطن: نرحب بقيادة ترامب مواجهة إرهاب قطر
أبدى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة الجمعة، ترحيبه بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمواجهة السياسية ضد قطر في دعم ...Sat, 10 Jun 2017 06:33:50 GMT
-
لبنان يفكك ويعتقل خلية تابعة لتنظيم "داعش" قبل هجمات إرهابيةSat, 10 Jun 2017 06:33:51 GMT
-
جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي يناقشان بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية
صرح وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا روب ديفيز بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ستساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين دول الجماعة ...Sat, 10 Jun 2017 05:53:37 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم السبت
القاهرة..تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في قضية اغتيال نائب عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر ...Sat, 10 Jun 2017 05:24:49 GMT
-
اتصال السيسي وترامب والمشاركة في القمة الألمانية - الأفريقية في صحف القاهرة
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي، ومن بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الألمانية - الأفريقية التي ستعقد هذا الأسبوع بألمانيا ...Sat, 10 Jun 2017 05:36:51 GMT