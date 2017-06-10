يستضيف ملعب “السلام” بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت مباراة ودية بين فريقي كرة القدم الأهلي والانتاج الحربي.

ويغيب عن صفوف “القلعة الحمراء” في لقاء اليوم العديد من العناصر الأساسية بالفريق، وهم من عمرو جمال وعبد الله السعيد، وأحمد حجازي وحسام عاشور، وسعد سمير، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة وشريف إكرامي لمشاركتهم مع المنتخب الوطني واللاعب التونسي علي معلول لمشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى عمرو السولية ومروان محسن للإصابة، المهاجم النيجيري جونيور اجاي لحصوله على إجازة.

ويسعى المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري بتجربة وتأهيل البدلاء من خلال لقاء اليوم للدفع بهم في المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام، بعد أن ضمن حصول “القلعة الحمراء” على اللقب الـ39 في تاريخ النادي.