 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 10:31 صباحاً
روابط سريعة
بدلاء «الأهلي» يخوضون لقاء وديا أمام «الإنتاج الحربي» اليوم
المدير الفني للنادي الأهلي - حسام البدري
المدير الفني للنادي الأهلي - حسام البدري

بدلاء «الأهلي» يخوضون لقاء وديا أمام «الإنتاج الحربي» اليوم

2017-06-10 10:31:39
متابعات

يستضيف ملعب “السلام” بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت مباراة  ودية بين فريقي كرة القدم الأهلي والانتاج الحربي.
ويغيب عن صفوف “القلعة الحمراء” في لقاء اليوم العديد من العناصر الأساسية بالفريق، وهم من عمرو جمال وعبد الله السعيد، وأحمد حجازي وحسام عاشور، وسعد سمير، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة وشريف إكرامي لمشاركتهم مع المنتخب الوطني واللاعب التونسي علي معلول لمشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى عمرو السولية ومروان محسن للإصابة، المهاجم النيجيري جونيور اجاي لحصوله على إجازة.
ويسعى المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري بتجربة وتأهيل البدلاء من خلال لقاء اليوم للدفع بهم في المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام، بعد أن ضمن حصول “القلعة الحمراء” على اللقب الـ39 في تاريخ النادي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3