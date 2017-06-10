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امتزاج الشعر بعشاق النغم في قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

امتزاج الشعر بعشاق النغم في قصر الأمير طاز

2017-06-10 10:15:46
أ ش أ

أقيمت بقصر الأمير طاز أمسية شعرية وحفلة لفرقة عشاق النغم، ضمن فعاليات رمضانية ينظمها صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان “الإبداع في مواجهة الإرهاب”.

بدأ الحفل بإلقاء قصائد للشاعرين الشاعر محمود الحلواني، والشاعرعبده الزراع، وأدار الأمسية الشعرية الشاعر السماح عبد الله.

وأعقبها حفل لفرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، ومجموعة من أجمل الأغاني منها كوكتيل أغاني رمضان من أداء المجموعة، وعدد من الأغاني مثل رمش عينه، روحي وروحك، يا مسافر وحدك، عن العشاق، جانا الهوى، وغيرها من الأغنيات أداء مجموعة من المطربين الجدد.

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