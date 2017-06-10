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إيران تعتقل 7 أشخاص للاشتباه في صلتهم بهجومي طهران
عناصر من الشرطة الايرانية - ايران

إيران تعتقل 7 أشخاص للاشتباه في صلتهم بهجومي طهران

2017-06-10 10:14:31
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قال مسؤول قضائي اليوم السبت إن السلطات الإيرانية ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في مساعدتهم لمتشددين شاركوا في هجومين على العاصمة طهران الأسبوع الماضي.

وقتل انتحاريون ومسلحون 17 شخصا في البرلمان وعند ضريح آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين.

ونقلت وكالة “ميزان” الإلكترونية للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن المسؤول القضائي أحمد فاضليان قوله إن السبعة المشتبه في أنهم “قدموا دعما للمجموعة الإرهابية” احتجزوا في فرديس على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الغرب من طهران.

وأعلنت السلطات أمس الجمعة اعتقال 41 شخصا للاشتباه في صلتهم بهجومي طهران.

ومن ناحية أخرى نقلت وكالة الطلبة للأنباء اليوم السبت عن رئيس السلطة القضائية في إقليم فارس قوله إن سبعة أشخاص احتجزوا في منطقة لارستان للاشتباه في صلاتهم بداعش.

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