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الفلبين: مؤشرات قوية على مقتل الأخوين ماوتي المتشددين
الجيش الفلبيني

الفلبين: مؤشرات قوية على مقتل الأخوين ماوتي المتشددين

2017-06-10 10:10:12
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قال الجيش الفلبيني اليوم السبت إنه يتحقق من تقارير تفيد بمقتل الأخوين اللذين يقودان جماعة ماوتي الإسلامية المتشددة في معركة للسيطرة على مدينة ماراوي بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل خو-آر هيريرا في مؤتمر صحفي بمدينة ماراوي “ما زلنا في انتظار التأكيد... ما زلنا نتحقق من هذه التقارير لكن هناك مؤشرات قوية”.

وأضاف المتحدث أن 13 من مشاة البحرية الفلبينية قتلوا في المعركة في انتكاسة لجهود الحكومة لاستعادة المدينة من المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح المتحدث أن مشاة البحرية قتلوا في “معركة عنيفة” يوم الجمعة أثناء عمليات تطهير لمواقع المتشددين.

وبذلك يصل عدد قتلى معارك ماراوي في صفوف قوات الأمن إلى 58 فضلا عن 20 مدنيا وأكثر من 100 من المتمردين.

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