خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرج” عن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول للصحفيين أمس الجمعة، إن ترامب يتوقع أن يحدث هذا اللقاء أثناء جولته الأوروبية، التي سيزور خلالها مدينة هامبورغ الألمانية للمشاركة في قمة مجموعة “الـ20 الكبار”، المقررة هناك في الـ7 والـ8 تموز/ يوليو المقبل.

من جهته ذكر متحدث باسم المكتب الصحفي للبيت الأبيض، اليوم السبت، أن قرار لقاء الرئيسين على هامش قمة العشرين “لم يحسم لحين هذه اللحظة”.

وكان الكرملين أكد الأربعاء احتمال لقاء بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة الـ20، مشيرا في الوقت ذاته أن “التحضير له لم يبدأ بعد كما لم تحدد أية تفاصيل بشأنه”.