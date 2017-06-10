علق وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على احتمالية تأثير الأزمة السياسية والدبلوماسية مع قطع على اتفاق أوبك لتقليص إنتاج النفط.

واستبعد وزير الطاقة السعودي، اليوم السبت 10 يونيو/حزيران، تأثير الأزمة السياسية والدبلوماسية مع قطر على الاتفاق الموقع بين الدول من أوبك و خارجها بشأن تقليص الإنتاج.

وقال الفالح خلال تواجده في العاصمة الكازاخية أستانا للصحفيين ردا على سؤال حول تأثير الأزمة مع قطر على الاتفاق الموقع بين الدول من أوبك و خارجها: “لا أتوقع أن تؤثر المسائل السياسية والدبلوماسية مع قطر وعلى الاتفاق”.

والتقى الفالح وزير الطاقة الكازاخي، قنات بوزومبايف، خلال فعاليات المعرض الدولي ” أستانا إكسبو 2017”، حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين.

كما تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “سابك” السعودية وشركة “مجمع الصناعات الكيميائية” الحكومية الكازاخية، بحضور الوزيرين لدراسة إمكانية إنشاء مشاريع لإنتاج البولي ايتيلين والبولي بروبولين و الميثانول في كازاخستان.

وخلال اللقاء أكد الوزير الكازاخي على أن “كازاخستان مهتم بتوسيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات”.

ومن جهته أكد الفالح أن “المملكة العربية السعودية حريصة جدا على دعم كازاخستان بشكل عام”.

كما هنأ الوزير السعودي نظيره الكازاخي بالنجاح المبهر في تنظيم المعرض الدولي “أستانا إكسبو 2017 طاقة المستقبل”.